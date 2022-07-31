Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Италии за новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
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"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Гуэрини за новый пакет военной помощи. Украинцы всегда помнят непоколебимую поддержку Италии", – написал Резников.
Напомним
Норвегия официально сообщила о передаче Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.