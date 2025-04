"Велика Британія обіцяла і виконала": в Україну прибули нові РСЗВ М270 – Резніков

Цитата

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Дякую міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та всім британцям! Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наші ЗСУ вміло використають це "поповнення" на полі бою. P.S. Більше "подарунків" надійде незабаром", – написав Резніков.

UK promised, UK delivered!

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Нагадаємо

1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від Німеччини реактивну систему залпового вогню MARS II.