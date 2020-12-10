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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75918 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100041 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116288 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151332 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199357 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195187 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282748 просмотра

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Великобритания и Канада подписали торговое соглашение

Великобритания и Канада подписали торговое соглашение

Киев  •  УНН

 • 12211 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Великобритания подписала с Канадой торговое соглашение, которое будет регулировать отношения в этой области между двумя государствами после того, как Соединенное Королевство выйдет из внутреннего рынка и таможенного союза ЕС. Министерка внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс в среду, 9 декабря, заявила о важности этого соглашения, поскольку объем торговли между двумя странами составляет около 20 млрд фунтов стерлингов в год, информирует DW, передает УНН.

Условия соглашения Канада и Великобритания согласовали еще в ноябре этого года. Оно вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно договору, будут продолжать действовать правила беспошлинной торговли между двумя странами, которые действуют и в торговле между ЕС и Канадой. После 1 января стороны намерены заключить другую торговую сделку, которая углубит сотрудничество между ними.

Как известно, с началом 2021 года завершается переходный период после выхода Великобритании из состава Евросоюза, во время которого страна придерживалась всех норм и правил ЕС. Напряженные переговоры по торговому соглашению между Великобританией и ЕС до сих пор продолжаются.

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