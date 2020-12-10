Великобритания и Канада подписали торговое соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Великобритания подписала с Канадой торговое соглашение, которое будет регулировать отношения в этой области между двумя государствами после того, как Соединенное Королевство выйдет из внутреннего рынка и таможенного союза ЕС. Министерка внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс в среду, 9 декабря, заявила о важности этого соглашения, поскольку объем торговли между двумя странами составляет около 20 млрд фунтов стерлингов в год, информирует DW, передает УНН.
Условия соглашения Канада и Великобритания согласовали еще в ноябре этого года. Оно вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно договору, будут продолжать действовать правила беспошлинной торговли между двумя странами, которые действуют и в торговле между ЕС и Канадой. После 1 января стороны намерены заключить другую торговую сделку, которая углубит сотрудничество между ними.
Как известно, с началом 2021 года завершается переходный период после выхода Великобритании из состава Евросоюза, во время которого страна придерживалась всех норм и правил ЕС. Напряженные переговоры по торговому соглашению между Великобританией и ЕС до сих пор продолжаются.