Велика Британія і Канада підписали торговельну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Велика Британія підписала з Канадою торговельну угоду, яка регулюватиме відносини у цій галузі між двома державами після того, як Сполучене Королівство вийде з внутрішнього ринку та митного союзу ЄС. Міністерка зовнішньої торгівлі Великої Британії Елізабет Трасс у середу, 9 грудня, заявила про важливість цієї угоди, оскільки обсяг торгівлі між двома країнами складає близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, інформує DW, передає УНН.
Умови угоди Канада і Велика Британія погодили ще у листопаді цього року. Вона набуде чинності з 1 січня 2021 року. Згідно з угодою, продовжуватимуть діяти правила безмитної торгівлі між двома країнами, які діють і у торгівлі між ЄС та Канадою. Після 1 січня сторони мають намір укласти іншу торговельну угоду, яка поглибить співпрацю між ними.
Як відомо, з початком 2021 року завершується перехідний період після виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, під час якого країна дотримувалася усіх норм і правил ЄС. Напружені переговори щодо торговельної угоди між Великою Британією та ЄС досі тривають.