Велика Британія і Канада підписали торговельну угоду

Умови угоди Канада і Велика Британія погодили ще у листопаді цього року. Вона набуде чинності з 1 січня 2021 року. Згідно з угодою, продовжуватимуть діяти правила безмитної торгівлі між двома країнами, які діють і у торгівлі між ЄС та Канадою. Після 1 січня сторони мають намір укласти іншу торговельну угоду, яка поглибить співпрацю між ними.

Як відомо, з початком 2021 року завершується перехідний період після виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, під час якого країна дотримувалася усіх норм і правил ЄС. Напружені переговори щодо торговельної угоди між Великою Британією та ЄС досі тривають.