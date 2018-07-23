Медведи раскопали могилы на кладбище в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На кладбище города Елизово на Камчатке в РФ медведи раскопали могилы, на данный момент захоронения начали восстанавливать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Кам 24".
Как сообщается, в конце прошлой недели на городском кладбище Елизова были разрыты несколько могил. Возле захоронений были повалены надгробья и кресты. Часть могил были раскопаны до гробов, которые разворотили, вытащив останки людей. Предполагалось, что захоронения повредили медведи. Охотоведы убили одного хищника, который обитал возле кладбища.
Сегодня администрация Елизова направила туда комиссию. Как рассказал глава Елизова Дмитрий Щипицын, полностью осматривать кладбище члены комиссии не стали.
"Я отозвал их, поскольку там может быть небезопасно. Есть все основания полагать, что могилы раскапывал не один медведь, и он сейчас находится возле кладбища", – сказал глава города.
По его словам, в администрации на заседании решили, что в районе кладбища круглосуточно будет дежурить охотник. Специалисты должны будут выследить и отстрелить всех медведей, которые обосновались в том районе.
"Кроме того, сегодня начали восстанавливать те захоронения, которые пострадали меньше всего. Эта работа по согласованию с родственниками будет продолжена", – добавил глава города.
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