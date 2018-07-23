Ведмеді розкопали могили на кладовищі у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На кладовищі міста Єлізово на Камчатці в РФ ведмеді розкопали могили, наразі поховання почали відновлювати. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Кам 24".
Як повідомляється, наприкінці минулого тижня на міському кладовищі Єлізова були розриті кілька могил. Біля поховань були повалені надгробки і хрести. Частина могил були розкопані до трун, які розвалили, витягнувши останки людей. Передбачалося, що поховання пошкодили ведмеді. Мисливствознавці вбили одного хижака, який жив біля кладовища.
Сьогодні адміністрація Єлізова направила туди комісію. Як розповів очільник Єлізова Дмитро Щіпіцин, повністю оглядати кладовищі члени комісії не стали.
"Я відкликав їх, оскільки там може бути небезпечно. Є всі підстави вважати, що могили розкопував не один ведмідь, і він зараз біля кладовища", - сказав очільник міста.
За його словами, в адміністрації на засіданні вирішили, що в районі кладовища цілодобово чергуватиме мисливець. Фахівці повинні будуть вистежити і відстрелити всіх ведмедів, які облаштувалися в тому районі.
"Крім того, сьогодні почали відновлювати ті поховання, які постраждали найменше. Ця робота за погодженням з родичами буде продовжена", - додав очільник міста.
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