Вечерний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На дорогах Киева, по состоянию на 19:20, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Большой Окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина и Николая Бажана, Победы, в частности, в районе станции метро "Шулявская".
На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении Правого берега. А вот на Дарницком мосту можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня.