Вечерний Киев сковали пробки

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Большой Окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина и Николая Бажана, Победы, в частности, в районе станции метро "Шулявская".

На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении Правого берега. А вот на Дарницком мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня.