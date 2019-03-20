Вечірній Київ скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На дорогах Києва, станом на 19:20, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій Окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна та Миколи Бажана, Перемоги, зокрема, в районі станції метро "Шулявська".
На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку Правого берега. А от Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на найближчі три дні.