Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

Заместитель Главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем министра иностранных дел Эстонской Республики Кюллике Силласте-Эллинг, чтобы обсудить структуру и тематические блоки будущего двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и Эстонией.