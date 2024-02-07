Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  199290 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  221863 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  215396 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  243227 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  250299 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206688 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189184 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

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Российская армия обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 154 взрыва 7 февраля.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить усиление российских атак, поблагодарить ЕС за поддержку и призвать к увеличению поставок боеприпасов для отражения агрессии.

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Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю