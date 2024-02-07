Ввечері на Дніпропетровщині знищили безпілотник окупантів
Київ • УНН
Українські військові збили російський безпілотник над Криворізьким районом Дніпропетровської області ввечері 7 лютого.
Ввечері 7 лютого у небі над Криворізьким районом у Дніпропетровській області українські військові збили ворожий безпілотник. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що дрон окупантів збили захисники Повітряного командування "Схід".
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ПвК "Схід". Оборонці збили в Криворізькому районі ворожий безпілотник