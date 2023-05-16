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Вдова Элвиса Пресли урегулировала завещание покойной дочери

Вдова Элвиса Пресли урегулировала завещание покойной дочери

Киев • УНН

 • 1708072 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вдова Элвиса Пресли Присцилла Пресли достигла соглашения относительно состояния их покойной дочери, заявил во вторник ее адвокат после того, как она обжаловала поправку, которая исключает ее из завещания, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Лиза Мария Пресли внезапно умерла в январе в Лос-Анджелесе от остановки сердца в возрасте 54 лет.

Первоначально Лиза Мари назначила свою мать Присциллу совладельцем своего имущества, но поправка 2016 года вместо этого сделала бы ее старшую дочь Райли Кео бенефициаром ее имущества.

Присцилла Пресли подала петицию в январе, утверждая, что поправка недействительна, поскольку она была представлена ей только после смерти ее дочери, и она содержала несколько технических ошибок, в том числе отсутствие нотариального заверения.

Ее адвокат во вторник сообщил судье Лос-Анджелеса, что соглашение было достигнуто. Подробности не разглашаются, и ожидается, что мировое соглашение останется закрытым.

«Семьи счастливы», — сказал ее адвокат Ронсон Шамун за пределами зала суда, добавив, что все «едины, вместе и с нетерпением ждут будущего».

Адвокат Кио Джастин Голд сказал, что его клиентка также довольна решением.

Добавим

Присцилла Пресли, которой сейчас 77 лет, развелась с Элвисом в 1973 году после шести лет брака.

Лиза Мари была единственным ребенком иконы рок-н-ролла и до смерти сохраняла контроль над поместьем своего отца Грейсленд.

33-летняя Райли Кио — актриса, снявшаяся в «Безумном Максе: Дорога ярости». У Лизы Мари также остались дочери-близнецы-подростки Харпер и Финли.

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