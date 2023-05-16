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Вдова Елвіса Преслі врегулювала заповіт покійної дочки

Вдова Елвіса Преслі врегулювала заповіт покійної дочки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Вдова Елвіса Преслі Прісцилла Преслі досягла угоди щодо статків їхньої покійної дочки, заявив у вівторок її адвокат після того, як вона оскаржила поправку, яка виключає її із заповіту, передає УНН з посиланням на Page Six.

Ліза Марія Преслі раптово померла у січні в Лос-Анджелесі від зупинки серця у віці 54 років.

Спочатку Ліза Марі призначила свою матір Прісциллу співвласником свого майна, але поправка 2016 року натомість зробила б її старшу дочку Райлі Кео бенефіціаром її майна.

Прісцілла Преслі подала петицію у січні, стверджуючи, що поправка недійсна, оскільки вона була представлена їй тільки після смерті її дочки, і вона містила кілька технічних помилок, у тому числі відсутність нотаріального засвідчення.

Її адвокат у вівторок повідомив судді Лос-Анджелеса, що угоди було досягнуто. Подробиці не розголошуються, і очікується, що мирова угода залишиться закритою.

«Сім'ї щасливі», — сказав її адвокат Ронсон Шамун за межами зали суду, додавши, що всі «єдині, разом і з нетерпінням чекають на майбутнє».

Адвокат Кіо Джастін Голд сказав, що його клієнтка також задоволена рішенням.

Додамо

Прісцилла Преслі, якій зараз 77 років, розлучилася з Елвісом у 1973 році після шести років шлюбу.

Ліза Марі була єдиною дитиною ікони рок-н-ролу і до смерті зберігала контроль над маєтком свого батька Грейсленд.

33-річна Райлі Кіо — акторка, яка знялась в «Божевільному Максі: Дорога люті». У Лізи Марі також залишилися дочки-близнюки-підлітки Харпер та Фінлі.

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