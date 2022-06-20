Днем оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Днем в течение трех часов российские оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. В бессильной злобе на успехи наших войск, решисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе", – говорится в сообщении.
Детали
В области и в пригороде Очакова Николаевской области повреждены сельскохозяйственные площади.
В Одессе в результате попадания ракеты сгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м. спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним
Сегодня в Одессе от взрывной волны после сбития вражеской ракеты было повреждено около 80 окон.