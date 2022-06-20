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Вдень окупанти випустили 14 ракет по півдню України

Вдень окупанти випустили 14 ракет по півдню України

Київ • УНН

 • 178442 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вдень протягом трьох годин російські окупанти випустили 14 ракет по півдню України. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

В області та в передмісті Очакова Миколаївської області пошкоджено сільськогосподарські площі.

В Одесі внаслідок влучання ракети згорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв.м рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо

Сьогодні в Одесі від вибухової хвилі після збиття ворожої ракети було пошкоджено приблизно 80 вікон.

Українські Національні Новини

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