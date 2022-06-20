Збита ракета в Одесі: вибуховою хвилею вибило 80 вікон - Труханов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Внаслідок ранкового збиття ворожої ракети, від вибухової хвилі постраждало близько 80 вікон. Про це сказав мер Одеси Геннадій Труханов, його заяву цитує Telegram-канал офіційних органів влади міста, пише УНН.
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“Наші комунальні служби з ранку працюють на місці, ліквідують наслідки та проводять весь необхідний ремонт”, — додав мер.
Нагадаємо
20 червня російські військові знову атакували Одеську область крилатими ракетами “Онікс” з тимчасово окупованого Криму, вночі — по Білгород- Дністровському району, а вранці — по Одесі.
Українська ППО збила ракети.