Збита ракета в Одесі: вибуховою хвилею вибило 80 вікон - Труханов

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“Наші комунальні служби з ранку працюють на місці, ліквідують наслідки та проводять весь необхідний ремонт”, — додав мер.

Нагадаємо

20 червня російські військові знову атакували Одеську область крилатими ракетами “Онікс” з тимчасово окупованого Криму, вночі — по Білгород- Дністровському району, а вранці — по Одесі.

Українська ППО збила ракети.