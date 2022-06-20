По Одессе и области ночью и утром враг выпустил ракеты, их сбила ПВО - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские военные снова атаковали Одесскую область крылатыми ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма, ночью – по Белгород-Днестровскому району, а утром – по Одессе. Украинская ПВО сбила ракеты, сообщает Одесский горсовет со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг", пишет УНН.
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"Враг продолжает атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму. Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", - сообщили в Одесском горсовете в Telegram со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг".
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В ночь на 19 июня над Одесской областью силы ПВО также сбили две ракеты, которые рашисты запустили из временно оккупированного Крыма.