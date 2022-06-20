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По Одесі та області вночі та вранці ворог випустив ракети, їх збила ППО - ОК "Південь"

По Одесі та області вночі та вранці ворог випустив ракети, їх збила ППО - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 280451 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські військові знову атакували Одещину крилатими ракетами "Онікс" з тимчасово окупованого Криму, вночі - по Білгород-Дністровському району, а вранці – по Одесі. Українська ППО збила ракети, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму. Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - повідомили в Одеській міськраді у Telegram з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

Доповнення

У ніч на 19 червня над Одещиною сили ППО також збили дві ракети, які рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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