Сбитая ракета в Одессе: взрывной волной выбило 80 окон – Труханов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате утреннего сбития вражеской ракеты, от взрывной волны пострадало около 80 окон. Об сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, его заявление цитирует Telegram-канал официальных органов власти города, пишет УНН.
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“Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия и проводят весь необходимый ремонт”, — добавил мэр.
Напомним
20 июня российские военные снова атаковали Одесскую область крылатыми ракетами “Оникс” из временно оккупированного Крыма, ночью — по Белгород-Днестровскому району, а утром — по Одессе.
Украинская ПВО сбила ракеты.