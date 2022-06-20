Сбитая ракета в Одессе: взрывной волной выбило 80 окон – Труханов

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13:44 • 49125 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 90743 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 71137 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 50710 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 71414 просмотра

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате утреннего сбития вражеской ракеты, от взрывной волны пострадало около 80 окон. Об сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, его заявление цитирует Telegram-канал официальных органов власти города, пишет УНН.

Цитата

“Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия и проводят весь необходимый ремонт”, — добавил мэр.

Напомним

20 июня российские военные снова атаковали Одесскую область крылатыми ракетами “Оникс” из временно оккупированного Крыма, ночью — по Белгород-Днестровскому району, а утром — по Одессе.

Украинская ПВО сбила ракеты.

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