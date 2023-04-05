Ученые нашли ДНК женщины на знаменитом шведском военном корабле XVII века

Детали

Обломки королевского военного корабля были подняты с морского дна еще в 1961 году и удивительно хорошо сохранились после более чем 300 лет пребывания под водой в гавани Стокгольма. С тех пор остатки корабля находится в музее "Vasa", одном из главных и выдающихся туристических достопримечательностей Стокгольма.

В 1628 году через несколько минут после выхода судна из порта, в результате аварии военного корабля, погибли 30 человек. Считается, что это были члены экипажа, личности большинства из них остаются неизвестны.

В течение многих лет появлялись подозрения, что одна из жертв, была женщиной. Эти догадки были основаны на внешнем виде бедренной кости. Об этом заявил Фред Хокер, руководитель исследований в музее "Vasa".

Историк музея Анна Мария Форсберг, рассказала Associated Press, что ранее женщины не входили в состав экипажа шведского флота в 17 веке, но они могли быть на борту в качестве гостей. Ранее морякам разрешалось брать на борт женщин, если корабль не шел на бой или не собирался в дальнее путешествие.

"Из письменных источников мы знаем, что в тот день погибло около 30 человек", - сказал Форсберг.

"Таким образом, вполне вероятно, что она была женой моряка, которая хотела отправиться в первое путешествие на этом новом корабле", - отметил он.

Форсберг заметила, что точное количество людей на борту корабля в тот день остается неизвестным. Однако исследователи считают, что их было около 30.

"Еще 300 солдат должны были высадиться дальше на архипелаге", — сказала она.

Дополнение

С 2004 года музей сотрудничал с кафедрой иммунологии, генетики и патологии Упсальского университета, которые исследовали скелеты, чтобы узнать как можно больше о разных людях, находившихся на судне.

"Очень сложно обнаружить ДНК из костей, пролежавших на морском дне 333 года, но возможно", - сказала Мари Аллен, профессор судебной генетики из Университета Упсалы.

"Проще говоря, мы не нашли Y-хромосом в геноме G. Но мы не могли быть полностью уверены и хотели получить подтверждение результатов", - отметили Аллен.

Считают, что корабль, затонул из-за того, что ему не хватило балласта, чтобы уравновесить тяжелые орудия, находившиеся на нем.