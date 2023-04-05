Вчені знайшли ДНК жінки на знаменитому шведському військовому кораблі XVII століття

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Уламки королівського військового корабля були підняті з морського дна ще в 1961 році та напрочуд добре збереглися після більш ніж 300 років перебування під водою в гавані Стокгольма. З того часу залишки корабля знаходиться в музеї "Vasa", одному з головних та визначних туристичних пам'яток Стокгольма.

В 1628 році через кілька хвилин після виходу судна з порту, внаслідок аварії військового корабля, загинули 30 людей. Вважається, що це були члени екіпажу, особистості більшості з них залишаються невідомі.

Протягом багатьох років з'являлись підозри, що одна із жертв, була жінкою. Ці здогадки були основані на зовнішньому вигляді стегнової кістки. Про це заявив Фред Хокер, керівника досліджень у музеї "Vasa".

Історик музею Ганна Марія Форсберг, розповіла Associated Press, що раніше жінки не входили до складу екіпажу шведського флоту у 17 столітті, але вони могли бути на борту у якості гостей. Раніше морякам дозволялося брати на борт жінок, якщо корабель не йшов на бій або не збирався у далеку подорож.

"З письмових джерел ми знаємо, що того дня загинуло близько 30 людей", - сказав Форсберг.

"Таким чином, цілком імовірно, що вона була дружиною моряка, яка хотіла вирушити в першу подорож на цьому новому кораблі", - зазначив він.

Форсберг зауважила, що точна кількість людей на борту корабля того дня залишається невідомою. Проте дослідники вважають, що їх було близько 30.

"Ще 300 солдатів мали висадитися далі на архіпелазі", — сказала вона.

Доповнення

З 2004 року музей співпрацював з кафедрою імунології, генетики та патології Упсальського університету, які досліджували скелети, щоб дізнатися якнайбільше про різних людей, які перебували на судні.

"Дуже складно виявити ДНК з кісток, що пролежали на морському дні 333 роки, але можливо", - сказала Марі Аллен, професор судової генетики з Університету Упсали.

"Простіше кажучи, ми не знайшли Y-хромосом у геномі G. Але ми не могли бути повністю впевнені й хотіли отримати підтвердження результатів", - зазначили Аллен.

Вважають, що корабель, затонув через те, що йому не вистачило баласту, щоб урівноважити важкі знаряддя, які перебували на ньому.