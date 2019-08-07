Ученые обнаружили гигантского попугая-каннибала
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Палеонтологи в Новой Зеландии обнаружили окаменелости самого большого в мире вида попугаев, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Названые учеными "Heracles inexpectatus" из-за огромных размеров особи достигали 3 футов (0,9 метра – ред.) в высоту и весили больше камня. Эксперты утверждают, что клюв попугая был настолько сильным, что он мог бы треснуть почти все, что он хотел съесть – включая, возможно, более мелких попугаев.
Попугай был обнаружен в ходе массовых раскопок недалеко от города Сент-Батанс на южном острове Новой Зеландии, в районе, известном своими ископаемыми.
"Новая Зеландия хорошо известна своими гигантскими птицами", - сказал доцент Университета Флиндерс в Австралии Тревор Ворси, который координирует раскопки вместе с Университетом Нового Южного Уэльса, а также Австралией и Кентерберийским музеем.
"Гигантские гуси и адзебиллы делили леса, а гигантский орел управлял небесами. Но до сих пор никто и нигде не находил вымершего гигантского попугая", - добавил он.
Окаменелости насчитывают около 19 миллионов лет. Вымерший гигант был членом древней новозеландской группы попугаев.
"Геракл, будучи самым большим попугаем за всю историю, без сомнения, с огромным для попугаев клювом, который мог расколоть все, что ему понравится, вполне мог съесть больше, чем обычно едят попугаи, возможно, даже других попугаев", - заявил профессор Университета Нового Южного Уэльса Майк Арчер.
Как сообщал УНН, в Китае впервые нашли окаменевший след тиранозавра.