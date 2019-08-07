Учені виявили гігантського папугу-канібала

Названі вченими "Heracles inexpectatus" через величезні розміри особини досягали 3 футів (0,9 метра - ред.) у висоту і важили більше ніж камінь. Експерти стверджують, що дзьоб папуги був настільки сильним, що він міг би тріснути майже все, що він хотів з'їсти - включно, можливо, з більш дрібними папугами.

Папуга був виявлений у ході масових розкопок недалеко від міста Сент-Батанс на південному острові Нової Зеландії, в районі, відомому своїми копалинами.

"Нова Зеландія добре відома своїми гігантськими птахами", - сказав доцент Університету Фліндерс в Австралії Тревор Ворсі, який координує розкопки разом із Університетом Нового Південного Уельсу, а також Австралією і Кентерберійським музеєм.

"Гігантські гуси і адзебіли ділили ліси, а гігантський орел управляв небесами. Але до сих пір ніхто і ніде не знаходив вимерлого гігантського папугу", - додав він.

Скам'янілості налічують близько 19 мільйонів років. Вимерлий гігант був членом древньої новозеландської групи папуг.

"Геракл, будучи найбільшим папугою за всю історію, без сумніву, з величезним для папуг дзьобом, який міг розколоти все, що йому сподобається, цілком міг з'їсти більше, ніж зазвичай їдять папуги, можливо, навіть інших папуг", - заявив професор Університету нового Південного Уельсу Майк Арчер.

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