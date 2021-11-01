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Ученые о том, как быть здоровыми: свинину можно заменить фасолью, а говядину грибами

Киев • УНН

 • 23422 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Чрезмерное потребление мяса, особенно красного и мясных переработанных продуктов, таких как колбаса, сосиски способствуют ухудшению здоровья. Нидерландские ученые провели исследование, показавшее, какие не мясные продукты помогают чувствовать себя менее голодным при отказе от мяса, передает УНН.

Ученые о том, как быть здоровыми: свинину можно заменить фасолью, а говядину грибами

Цитата

“С годами появляется все больше исследований, выступающих за снижение чрезмерного потребления мяса с целью уменьшения негативных последствий для здоровья и нагрузки на окружающую среду. Несмотря на то, что мясо является ценным источником питательных веществ, включая белок, витамин B-12, железо и цинк, красное и переработанное мясо, в частности, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, а также общей смертности”, — говорится в исследовании.

Ученые заявили, что употребление мясных продуктов иногда можно заменить не мясными.

“Стратегии замены включают либо частичную замену мяса не мясными источниками белка в традиционных мясных рецептах (например, замена части говядины грибами в гамбургерах), либо полную замену мяса не мясными источниками белка (например, замена свинины черной фасолью). Учитывая это, крайне важно выяснить основные факторы и препятствия для снижения потребления мяса и, в частности, замены мяса не мясными источниками белка для политики общественного здравоохранения, пищевой промышленности, диетологов и других специалистов здравоохранения, чтобы наилучшим образом способствовать своевременному переходу к более здоровой и устойчивой глобальной продовольственной системе”, — добавили ученые.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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