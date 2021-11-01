Ученые о том, как быть здоровыми: свинину можно заменить фасолью, а говядину грибами

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“С годами появляется все больше исследований, выступающих за снижение чрезмерного потребления мяса с целью уменьшения негативных последствий для здоровья и нагрузки на окружающую среду. Несмотря на то, что мясо является ценным источником питательных веществ, включая белок, витамин B-12, железо и цинк, красное и переработанное мясо, в частности, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, а также общей смертности”, — говорится в исследовании.

Ученые заявили, что употребление мясных продуктов иногда можно заменить не мясными.

“Стратегии замены включают либо частичную замену мяса не мясными источниками белка в традиционных мясных рецептах (например, замена части говядины грибами в гамбургерах), либо полную замену мяса не мясными источниками белка (например, замена свинины черной фасолью). Учитывая это, крайне важно выяснить основные факторы и препятствия для снижения потребления мяса и, в частности, замены мяса не мясными источниками белка для политики общественного здравоохранения, пищевой промышленности, диетологов и других специалистов здравоохранения, чтобы наилучшим образом способствовать своевременному переходу к более здоровой и устойчивой глобальной продовольственной системе”, — добавили ученые.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.