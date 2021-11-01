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Вчені про те, як бути здоровими: свинину можна замінити квасолею, а яловичину грибами

Київ • УНН

 • 23422 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Надмірне споживання м'яса, особливо червоного і м'ясних перероблених продуктів, таких як ковбаса, сосиски сприяють погіршенню здоров'я. Нідерландські вчені провели дослідження, яке показало, які нем'ясні продукти допомагають відчувати себе менш голодним при відмові від м'яса, передає УНН.

Вчені про те, як бути здоровими: свинину можна замінити квасолею, а яловичину грибами

Цитата

“З роками з'являється все більше досліджень, які виступають за зниження надмірного споживання м'яса з метою зменшення негативних наслідків для здоров'я і навантаження на навколишнє середовище. Незважаючи на те, що м'ясо є цінним джерелом поживних речовин, включаючи білок, вітамін B-12, залізо і цинк, червоне і перероблене м'ясо, зокрема, пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, інсульту, раку, а також загальної смертності", — йдеться в дослідженні.

Вчені заявили, що вживання м'ясних продуктів іноді можна замінити нем'ясними.

"Стратегії заміни включають або часткову заміну м'яса нем'ясними джерелами білка в традиційних м'ясних рецептах (наприклад, заміна частини яловичини грибами в гамбургерах), або повну заміну м'яса нем'ясними джерелами білка (наприклад, заміна свинини чорною квасолею). З огляду на це, вкрай важливо з'ясувати основні фактори і перешкоди для зниження споживання м'яса і, зокрема, заміни м'яса нем'ясними джерелами білка для політики громадської охорони здоров'я, харчової промисловості, дієтологів та інших фахівців охорони здоров'я, щоб найкращим чином сприяти своєчасному переходу до більш здорової і стійкої глобальної продовольчої системи", — додали вчені.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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