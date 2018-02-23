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Ученые неожиданные нашли десятки крупнейших черных дыр

Ученые неожиданные нашли десятки крупнейших черных дыр

Киев  •  УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Астрофизики изучили 72 галактики и неожиданно обнаружили десятки "ультрамассивных" черных дыр, что ранее считалось невозможным. Кроме того, стало понятно, что рост размеров черной дыры идет быстрее, чем самой галактики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликованный библиотекую Корнеллского университета в США.

Сверхмассивные черные дыры находятся в активных центрах крупных галактик — от нашего Млечного Пути к дальним и недоступным скоплениям. Они поглощают облака газа и звезды, сливаясь с другими черными дырами, и могут принимать массу во много десятков миллиардов масс Солнца, воздействуя на рост и эволюцию своих галактик. Но такие гиганты в современной Вселенной встречаются редко, потому, что на рост им нужно очень много времени.

Рекордсмен пока — квазар S5 0014 + 81 в созвездии Цефея, который может достигать 40 млрд солнечных масс. Но все же большинство известных сверхмассивных черных дыр измеряются порядками от сотен тысяч до сотен миллионов солнц. По крайней мере, так считалось до сих пор.

Новая работа международной команды астрофизиков указывает, что человечество могло сильно недооценивать распространенность “ультрамасивних” черных дыр. Профессор Монреальского университета Жюли Хлавачек-Ларрондо и ее коллеги изучили 72 галактики, расположенные в наиболее ярких и больших скоплениях на расстоянии до 35 млрд световых лет от Змли. Ученые сравнили массы их и сверхмассивных черных дыр в их центрах, воспользовавшись наблюдениям космического телескопа Chandra, которые позволили зарегистрировать рентгеновское излучение аккреционного дисков материи. Благодаря светимости галактик в радиодиапазоне можно оценить и их собственные массы для сравнения.

Как и следовало ожидать, чем больше галактика, тем больше по размеру черная дыра в ее центре, но при этом зависимость их нелинейная. Рост черных дыр, которые куда труднее, чем можно было предположить, идет быстрее, чем галактик. Так, около 40% рассмотренных учеными галактик содержали “ультрамассивные” черные дыры массами 10 млрд Солнц и более.

Ученым еще предстоит объяснить удивительную скорость их роста. Сейчас остается только предполагать, что, возможно, они начинали формироваться в идеальных условиях и увеличивались быстрее, чем можно было ожидать.

Как сообщал УНН, недавно ученые впервые получили чрезвычайно четкое изображение ядра галактики.

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