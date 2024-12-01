Вблизи границы с рф появился центр десантных операций НАТО
Киев • УНН
В норвежском городе Серрейса открыли Центр подготовки десантников НАТО для британских, американских и нидерландских военных. Новый объект сможет разместить сотни солдат и усилит присутствие альянса в Арктике.
В новом центре на севере Норвегии будут тренироваться британские, американские и нидерландские десантники. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.
Детали
В Норвегии открыли центр десантных операций, который будет проводить подготовку военных. Он появился в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с РФ в Арктике.
Отмечается, что центр был создан в Серрейсе на севере страны. Он будет обеспечивать подготовку десантных войск для британского, американского и голландского персонала.
Серрейса расположен недалеко от фьорда рейса, его население составляет около 3500 человек. Это муниципалитет с сильным военным присутствием.
Одним из первых посетил объект обороны Норвегии Бьерн Арильд грамм.
Серрейса играет важную роль в воздушных операциях, и создание центра десантных операций укрепит позиции муниципалитета как центра НАТО
В Министерстве обороны Норвегии сообщили, что союзнический десантный центр сможет разместить несколько сотен солдат и будет включать жилые помещения, кухни и оперативные зоны.
Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, северный регион и НАТО в случае кризиса и войны
Норвегия не имеет собственных десантных войск, однако некоторые из ее основных армейских подразделений и спецподразделений базируются в этом регионе.
Напомним
Норвегия согласилась взять на себя часть ответственности за защиту главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.