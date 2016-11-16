Убийцу женщины арестовали в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве женщины в Черкасской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Так, 7 августа этого года в селе Ольховец Звенигородского района обнаружили труп женщины с многочисленными травмами головы.
Правоохранители установили, что преступление совершил односельчанин потерпевшей, который проживая последние полгода вместе с ней в "гражданском" браке, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес последней топором несколько ударов по голове. От полученных травм 56-летняя женщина умерла. После совершения убийства, подозреваемый пытался уничтожить следы преступления.
Действия злоумышленника квалифицированы по п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.