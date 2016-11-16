Вбивцю жінки заарештували на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували підозрюваного у вбивстві жінки на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Так, 7 серпня цього року в селі Вільхівець Звенигородського району виявили труп жінки з численними травмами голови.
Правоохоронці встановили, що злочин скоїв односельчанин потерпілої, який проживаючи останні півроку разом із нею у “цивільному” шлюбі, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс останній сокирою декілька ударів по голові. Від отриманих травм 56-річна жінка померла. Після вчинення вбивства, підозрюваний намагався знищити сліди злочину.
Дії зловмисника кваліфіковано за п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підсудному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.