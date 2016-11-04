Убийцу отца приговорили к 10 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Жителя Луцка приговорили к 10 годам заключения за убийство отца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Так, 21 марта в доме своего деда в селе Ситница Маневицкого района пьяный 26-летний житель во время ссоры с так же нетрезвым отцом нанес ему более десятка ударов в голову.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.