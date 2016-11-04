Убийцу отца приговорили к 10 годам заключения

Так, 21 марта в доме своего деда в селе Ситница Маневицкого района пьяный 26-летний житель во время ссоры с так же нетрезвым отцом нанес ему более десятка ударов в голову.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.