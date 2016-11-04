Вбивцю батька засудили до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Жителя Луцька засудили до 10 років ув'язнення за вбивство батька. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Так, 21 березня у хаті свого діда в селі Ситниця Маневицького району п’яний 26-річний лучанин під час сварки з так само нетверезим батьком завдав йому більше десятка ударів у голову.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.