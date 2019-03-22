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Убийца мэра Гданьска пройдет психиатрическое наблюдение

Киев • УНН

 • 8696 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Убийца мэра Гданьска Стефан В. пройдет психиатрическое наблюдение. Такое решение принял окружной суд в Гданьске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польськое Радио. 

Убийца мэра Гданьска пройдет психиатрическое наблюдение

По словам адвоката Стефана В., мужчина согласился на психиатрическое наблюдение. В течение четырех недель он будет находиться в закрытом помещении, в то время как за ним будут наблюдать специалисты. Если после истечения этого срока врачи не смогут выдать справку о психиатрическом состоянии Стефана В., то в таком случае в суд будет подано заявление с просьбой о продлении психиатрического наблюдения на еще один месяц.

Многое зависит от решения врачей, потому что, если окажется, что Стефан В. был невменяемым в момент преступления, то следствие придется прекратить. Если же окажется, что он был вменяемым, то обвинительный акт будет направлен в окружной суд в Гданьске, это будет означать, что следствие завершено. В таком случае 27-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

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Напомним, на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершенно покушение во время финала благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи". Стефан В., вооруженный ножом, напал на политика, когда тот находился на сцене. Павла Адамовича доставили в больницу, в которой он скончался на следующий день.

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