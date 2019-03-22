Вбивця мера Гданська пройде психіатричне обстеження

За словами адвоката Стефана В., чоловік погодився на психіатричне обстеження. Протягом чотирьох тижнів він буде перебувати в закритому приміщенні, в той час як за ним спостерігатимуть фахівці. Якщо після закінчення цього терміну лікарі не зможуть видати довідку про психіатричний стан Стефана В., то в такому випадку в суд буде подано заяву з проханням про продовження психіатричного обстеження на ще один місяць.

Багато що залежить від рішення лікарів, тому що, якщо виявиться, що Стефан В. був неосудним у момент злочину, то слідство доведеться припинити. Якщо ж виявиться, що він був осудним, то обвинувальний акт буде направлений до окружного суду в Гданську, це буде означати, що слідство завершено. В такому випадку 27-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення.



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Нагадаємо, на мера Гданська Павла Адамовича було вчинено замах під час фіналу благодійної акції "Великий оркестр святкової допомоги". Стефан В., озброєний ножем, напав на політика, коли той перебував на сцені. Павла Адамовича доставили в лікарню, в якій він помер наступного дня.