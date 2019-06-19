Убийц, которые нанесли женщине 35 ножевых ранений, приговорили к 14 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сватовский районный суд Луганской области приговорил к 14 годам лишения свободы двух злоумышленниц, которые убили женщину нанеся ей 35 ножевых ранений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“Сватовский районный суд Луганской области согласился с позицией прокурора, признав злоумышленниц виновными в совершении (уголовного преступления, предусмотренного п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений группой лиц ред.) и приговорил каждую к 14 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что в феврале 2015 года 23-летняя и 24-летняя женщины вступили в преступный сговор и, имея умысел на умышленное убийство из корыстных побуждений, приехали к знакомой жительницы в село Житловка Кременского района, где ранее проживала одна из них.
“После приезда к указанному населенному пункту указанные лица остались на ночь в доме будущей жертвы. Среди ночи обвиняемые напали на потерпевшую. Предварительно обусловленным плану одна из злоумышленниц схватила кухонный нож и нанесла женщине 35 ударов ножом в область нахождения жизненно важных органов, другая пыталась помешать женщине закрываться руками нанесения ножевых ранений. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте”, — отмечается в сообщении.
После этого они похитили два мобильных телефона, мультимедийный проигрыватель, текстильные изделия, золотые ювелирные украшения и денежные средства. В результате преступных действий указанных лиц был нанесен имущественный ущерб в размере почти 17 тыс. грн и 25 тысяч российских рублей.
Напомним, в городе Ходоров Львовской области найдено труп мужчины с около сорока ножевыми ранениями.