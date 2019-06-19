Вбивць, які завдали жінці 35 ножових поранень, засудили до 14 років

“Сватівський районний суд Луганської області погодився з позицією прокурора, визнавши зловмисниць винними у вчиненні (кримінального правопорушення, передбаченого п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю з корисливих мотивів групою осіб —ред.) та засудив кожну до 14 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у лютому 2015 року 23-річна та 24-річна жінки вступили в злочинну змову та, маючи намір на умисне вбивство з корисливих мотивів, приїхали до знайомої мешканки в село Житлівка Кремінського району, де раніше проживала одна з них.

“Після приїзду до вказаного населеного пункту вказані особи залишилися на ніч у будинку майбутньої жертви. Серед ночі обвинувачені напали на потерпілу. За раніше обумовленим планом одна зі зловмисниць схопила кухонний ніж та нанесла жінці 35 ударів ножем в область знаходження життєво важливих органів, інша намагалася перешкодити жінці закриватися руками від нанесення ножових поранень. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці”, — зазначається в повідомленні.

Після цього вони викрали два мобільні телефони, мультимедійний програвач, текстильні вироби, золоті ювелірні прикраси та грошові кошти. В результаті злочинних дій вказаних осіб було завдано майнової шкоди у розмірі майже 17 тис. грн та 25 тисяч російських рублів.

Нагадаємо, у місті Ходорів Львівської області знайдено труп чоловіка з близько сорока ножовими пораненнями.