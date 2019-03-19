Убийство военного в Харьковской области: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Чугуевский городской суд Харьковской области избрал 18-летнему подозреваемому в убийстве военного-контрактника меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Суд поддержал позицию прокуратуры и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
Относительно еще трех подозреваемых, то им суд будет выбирать меру пресечения завтра, 20 марта.
Напомним, в городе Чугуев найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.
Организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.