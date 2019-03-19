Убийство военного в Харьковской области: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

"Суд поддержал позицию прокуратуры и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Относительно еще трех подозреваемых, то им суд будет выбирать меру пресечения завтра, 20 марта.

Напомним, в городе Чугуев найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.

Организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.