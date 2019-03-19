Вбивство військового на Харківщині: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Чугуївський міський суд Харківської області обрав 18-річному підозрюваному у вбивстві військового-контрактника запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Суд підтримав позицію прокуратури і обрав 18-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави", - повідомили у прокуратурі.
Щодо ще трьох підозрюваних, то їм суд обиратиме запобіжні заходи завтра, 20 березня.
Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті.
Організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи.