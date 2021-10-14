Убийство полицейского в Чернигове: четырем подозреваемым сообщено о новом подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Черниговская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем подозреваемым в убийстве полицейского, передает УНН со ссылкой на прокуратуру области.
Детали
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры четырем жителям Чернигова, которые подозреваются в убийстве сотрудника полиции, сообщается про новое подозрение в неоконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 115 УК Украины).
Цитата
“По данным следствия, в ночь на 2 октября 2021 в г. Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в это время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых — несовершеннолетние. В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой — доставлен в больницу”, — говорится в сообщении.
Контекст
Ранее четырем уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора Деснянским районным судом. Чернигова им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем черниговцам, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским.