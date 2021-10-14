Вбивство поліцейського в Чернігові: чотирьом підозрюваним повідомлено про нову підозру

Деталі

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури чотирьом мешканцям Чернігова, які підозрюються у вбивстві співробітника поліції, повідомлено про нову підозру у незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 КК України).

Цитата

“За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у м. Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких — неповнолітні. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший — доставлений до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Контекст

Раніше чотирьом особам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора Деснянським районним судом м. Чернігова їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським.