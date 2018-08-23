Убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест до 21 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Ирпенский городской суд Киевской области продлил арест Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 21 октября, а также объявил в заседании перерыв на неопределенное время из-за того, что потерпевшие подали в Верховный Суд ходатайство об изменении подсудности в уголовном производстве. Такое решение огласил председательствующий судья Валерий Линник, передает корреспондент УНН.
"Удовлетворить ходатайство прокурора. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Россошанского на 60 дней в Киевском следственном изоляторе. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения", - сказал судья.
Судья добавил, что арест Россошанского продлен до 21 октября 2018 года.
Также он отметил, что в судебном заседании объявляется перерыв в связи с поступлением от потерпевших ходатайства, направленного в Верховный Суд с просьбой об изменении подсудности. Поэтому в заседании объявляется перерыв на неопределенный срок.
Напомним, защита просила изменить Россошанскому содержание под стражей на домашний арест.
Юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.
8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская.