Вбивство Ноздровської: Россошанському продовжили арешт до 21 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ірпінський міський суд Київської області продовжив арешт Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, до 21 жовтня, а також оголосив у засіданні перерву на невизначений час через те, що потерпілі подали до Верховного Суду клопотання про зміну підсудності у кримінальному провадженні. Таке рішення оголосив головуючий суддя Валерій Линник, передає кореспондент УНН.
"Задовольнити клопотання прокурора. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Россошанського на 60 днів у Київському слідчому ізоляторі. Відмовити у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу", - сказав суддя.
Суддя додав, що арешт Россошанському продовжено до 21 жовтня 2018 року.
Також він зазначив, що у судовому засіданні оголошується перерва у зв’язку з надходженням від потерпілих клопотання, направленого до Верховного Суду з проханням про зміну підсудності. Тому в засіданні оголошується перерва на невизначений строк.
Нагадаємо, захист просив замінити Россошанському тримання під вартою на домашній арешт.
Юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського - батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської - Світлана Сапатинська.