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Убийство Ноздровской: ноутбук правозащитницы был очищен от компромата на других лиц - дочь погибшей

Убийство Ноздровской: ноутбук правозащитницы был очищен от компромата на других лиц - дочь погибшей

Киев • УНН

 • 303245 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Ноутбук погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской был очищен от компромата на других лиц. Об этом во время судебного заседания Шевченковского райсуда по делу об убийстве Ноздровской рассказала ее дочь Анастасия, передает корреспондент УНН.

Детали

Анастасия Ноздровская рассказала, что проверила содержимое ноутбука матери, однако он был полностью очищен от компромата, который на нем был. На ноутбуке остались только иски на Дмитрия Россошанского – сына обвиняемого в убийстве Ноздровской Юрия Росошанского.

Напомним

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Полиция 8 января 2018 года задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - Юрия Россошанского, чей сын Дмитрий ранее был осужден за то, что сбил насмерть младшую сестру Ирины. Незадолго до убийства Ноздровской Дмитрия Россошанского должны были амнистировать, однако этого не произошло: суд вообще отменил приговор и оставил его в СИЗО. Вроде бы это и стало мотивом для убийства.

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Однако Россошанский-старший позже стал убеждать, что его уговорили взять вину на себя в обмен на освобождение сына.

Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Ранее Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

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Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.

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