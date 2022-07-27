Убийство Ноздровской: ноутбук правозащитницы был очищен от компромата на других лиц - дочь погибшей

Детали

Анастасия Ноздровская рассказала, что проверила содержимое ноутбука матери, однако он был полностью очищен от компромата, который на нем был. На ноутбуке остались только иски на Дмитрия Россошанского – сына обвиняемого в убийстве Ноздровской Юрия Росошанского.

Напомним

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Полиция 8 января 2018 года задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - Юрия Россошанского, чей сын Дмитрий ранее был осужден за то, что сбил насмерть младшую сестру Ирины. Незадолго до убийства Ноздровской Дмитрия Россошанского должны были амнистировать, однако этого не произошло: суд вообще отменил приговор и оставил его в СИЗО. Вроде бы это и стало мотивом для убийства.

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Однако Россошанский-старший позже стал убеждать, что его уговорили взять вину на себя в обмен на освобождение сына.

Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Ранее Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

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Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.