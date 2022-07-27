Вбивство Ноздровської: ноутбук правозахисниці був почищений від компромату на інших осіб - донька загиблої

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Анастасія Ноздровська розповіла, що перевірила вміст ноутбуку матері, однак він був повністю почищений від компромату, який на ньому був. На ноутбуці залишились тільки позови на Дмитра Россошанського - сина обвинуваченого у вбивстві Ноздровської Юрія Росошанського.

Нагадаємо

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської - Юрія Россошанського, чий син Дмитро раніше був засуджений за те, що збив на смерть молодшу сестру Ірини. Незадовго до вбивства Ноздровської Дмитра Россошанського мали амністувати, однак цього не сталося: суд взагалі скасував вирок і залишив його в СІЗО. Нібито це і стало мотивом для вбивства.

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Однак Россошанський-старший пізніше став переконувати, що його вмовили взяти провину на себе в обмін на звільнення сина.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

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Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.