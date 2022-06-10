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Убийство мирного жителя Киевщины, похищение наград у 96-летнего ветерана и допросы: двум военным рф сообщили о подозрении

Убийство мирного жителя Киевщины, похищение наград у 96-летнего ветерана и допросы: двум военным рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 111442 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Один убил мирного жителя Киевщины и похитил награды у 96-летнего ветерана, а другой проводил допросы - двум военным рф сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Цитата

"...установлено и сообщено о подозрении двум военнослужащим рф в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Андреевка Бучанского района военнослужащий 64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил россии в составе 35-й общевойсковой армии незаконно задержал гражданского. Вместе с другим военным, угрожая применением насилия, они поместили его в электрическую подстанцию. Там безоружного мужчину сначала избивали, а затем подозреваемый убил его выстрелом в голову из огнестрельного оружия.

Впоследствии оккупант вместе с сослуживцами ворвался в дом другого жителя села. Угрожая оружием, они завладели его автомобилем.

В другом доме – 96-летнего ветерана второй мировой войны, подозреваемый похитил генератор, снабжавший электроэнергией помещения. Угрожая оружием, он похитил у потерпевшего ордена за участие во второй мировой войне, а также государственные награды Украины и ведомственные награды и награды Министерства обороны Украины. Часть награбленного оккупант прицепил себе на форму, сфотографировался и кичился этим в социальной сети.

Второй подозреваемый – военнослужащий воздушно-десантных войск вооруженных сил россии вместе с солдатами проводил незаконные допросы мирных жителей населенного пункта и обыски в жилищах граждан. Запугивал и угрожал убийством.

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