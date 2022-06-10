Вбивство мирного мешканця Київщини, викрадення нагород у 96-річного ветерана та допити: двом військовим рф повідомили про підозру

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51566 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 103036 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 137250 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 188486 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 184086 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 178146 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 152826 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117089 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109766 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 319389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 24643 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 30423 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 14841 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 22845 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 16245 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 194548 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 319396 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 578678 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 521400 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 721106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 54536 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 95713 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 123152 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146005 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 159383 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Вбивство мирного мешканця Київщини, викрадення нагород у 96-річного ветерана та допити: двом військовим рф повідомили про підозру

Вбивство мирного мешканця Київщини, викрадення нагород у 96-річного ветерана та допити: двом військовим рф повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 111444 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Один вбив мирного мешканця Київщини та викрав нагород у 96-річного ветерана, а інший проводив допити - двом військовим рф повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Цитата

"... встановлено та повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил рф у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з іншим військовим, погрожуючи застосуванням насилля, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом в голову з вогнепальної зброї.

Згодом окупант разом із співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю вони заволоділи його автомобілем.

В іншому будинку - 96-річного ветерана другої світової війни, підозрюваний викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання. Погрожуючи зброєю, він викрав у потерпілого ордени за участь у другій світовій війні, а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Другий підозрюваний - військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил рф разом з солдатами проводив незаконні допити мирних мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Залякував та погрожував вбивством.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російському військовому повідомили про підозру у воєнних злочинах під Бучею

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16