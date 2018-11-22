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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104440 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142132 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

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Убийство Хашкаджи: Дания "ударила" по поставкам оружия Эр-Рияду

Убийство Хашкаджи: Дания "ударила" по поставкам оружия Эр-Рияду

Киев  •  УНН

 • 7601 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Дания решила приостановить официальные согласования экспорта оружия и военной техники в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи и ситуации в Йемене. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Решение было принято после недавних обсуждений с другими министрами иностранных дел в Европейском Союзе, добавил он.

Это решение также касается некоторых технологии двойного назначения, которые могут иметь военное применение.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала все страны ЕС прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию. По ее мнению, это поможет прекратить конфликты в Йемене и Катаре. Министр экономики ФРГ Петер Альтмаер заявил, что поддерживает инициативу Австрии о запрете для всего ЕС экспортировать оружие Эр-Рияду.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин запретил 18 гражданам Саудовской Аравии въезд во всю Шенгенскую зону из-за их предполагаемой связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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