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Убивство Хашкаджі: 18 саудівцям заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони

Убивство Хашкаджі: 18 саудівцям заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив, що Берлін заборонив 18 громадянам Саудівської Аравії в’їзд до всієї Шенгенської зони через їхній ймовірний зв’язок з убивством саудівського журналіста Джамала Хашкаджі у Стамбулі, передає УНН з посиланням на Haarets.

Маас заявив журналістам у Брюсселі в понеділок, що Німеччина оголосила заборону у тісній координації з Францією, яка є частиною Шенгенської зони, і Британією, яка до неї не входить.

“Як і раніше, у цій справі більше питань, ніж відповідей, щодо самого злочину і того, хто за ним”, — заявив міністр.

Він повідомив, що заборона стосується 18 громадян Саудівської Аравії, які “імовірно, пов’язані з цим злочином”. Додаткова інформація щодо цих осіб не оголошується.

Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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