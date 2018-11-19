Убивство Хашкаджі: 18 саудівцям заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив, що Берлін заборонив 18 громадянам Саудівської Аравії в’їзд до всієї Шенгенської зони через їхній ймовірний зв’язок з убивством саудівського журналіста Джамала Хашкаджі у Стамбулі, передає УНН з посиланням на Haarets.