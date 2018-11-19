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Убийство Хашкаджи: 18 саудовцам запретили въезд во все страны Шенгенской зоны

Убийство Хашкаджи: 18 саудовцам запретили въезд во все страны Шенгенской зоны

Киев  •  УНН

 • 7225 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин запретил 18 гражданам Саудовской Аравии въезд во всю Шенгенскую зону из-за их предполагаемой связи с убийством саудовского журналиста Джамала Хашкаджи в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на Haarets.

Маас заявил журналистам в Брюсселе в понедельник, что Германия объявила запрет в тесной координации с Францией, которая является частью Шенгенской зоны, и Британией, которая в нее не входит.

“Как и ранее, в этом деле больше вопросов, чем ответов, относительно самого преступления и того, кто за ним”, — заявил министр.

Он сообщил, что запрет касается 18 граждан Саудовской Аравии, которые “вероятно, связаны с этим преступлением”. Дополнительная информация в отношении этих лиц не оглашается.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.

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