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Вбивство Хашкаджі: Данія "вдарила" по поставках зброї Ер-Ріяду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Данія вирішила призупинити офіційні погодження експорту зброї та військової техніки в Саудівську Аравію через вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі і ситуації в Ємені. Про це у четвер заявив міністр закордонних справ країни Андерс Самуелсен, передає УНН з посиланням на Reuters.

Рішення було ухвалено після недавніх обговорень з іншими міністрами закордонних справ у Європейському Союзі, додав він.

Це рішення також стосується деяких технології подвійного призначення, які можуть мати військове застосування.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль закликала усі країни ЄС припинити поставки зброї до Саудівської Аравії. На її думку, це допоможе припинити конфлікти у Ємені та Катарі. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що підтримує ініціативу Австрії щодо заборони для всього ЄС експортувати зброю Ер-Ріяду.

Крім того, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив, що Берлін заборонив 18 громадянам Саудівської Аравії в’їзд до всієї Шенгенської зони через їхній ймовірний зв’язок з убивством саудівського журналіста Джамала Хашкаджі у Стамбул.

Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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