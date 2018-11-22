Вбивство Хашкаджі: Данія "вдарила" по поставках зброї Ер-Ріяду

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Данія вирішила призупинити офіційні погодження експорту зброї та військової техніки в Саудівську Аравію через вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі і ситуації в Ємені. Про це у четвер заявив міністр закордонних справ країни Андерс Самуелсен, передає УНН з посиланням на Reuters.