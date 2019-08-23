Убийство адвоката в Кропивницком: стали известны детали совершения преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Неизвестные, которые расстреляли адвоката в Кропивницком, исчезли с места преступления на автомобиле "ВАЗ 2109". Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Также стало известно, что адвокат получил 7 пулевых ранений из автоматического оружия. Другой пострадавший - пулевое ранение локтевого сустава.
В момент нападения и адвокат, и другой пострадавший находились на летней площадке кафе, рядом с СИЗО.
Сейчас идет расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников.
В то же время, не исключается версия, что основной целью нападавших был не погибший адвокат, а другой пострадавший, мужчина 1965 года, ведь на него уже совершалось покушение.
Напомним, 22 августа неизвестные с использованием огнестрельного оружия причинили ранения двум местным жителям. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован в лечебное учреждение.
Для раскрытия преступления был введен оперативный план "Сирена".
В то же время, в Национальной ассоциации адвокатов Украины уточнили, что погибшим оказался адвокат.