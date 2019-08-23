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6 марта, 19:19 • 126756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125838 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127856 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130034 просмотра

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Убийство адвоката в Кропивницком: стали известны детали совершения преступления

Убийство адвоката в Кропивницком: стали известны детали совершения преступления

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Неизвестные, которые расстреляли адвоката в Кропивницком, исчезли с места преступления на автомобиле "ВАЗ 2109". Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Также стало известно, что адвокат получил 7 пулевых ранений из автоматического оружия. Другой пострадавший - пулевое ранение локтевого сустава.

В момент нападения и адвокат, и другой пострадавший находились на летней площадке кафе, рядом с СИЗО.

Сейчас идет расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников.

В то же время, не исключается версия, что основной целью нападавших был не погибший адвокат, а другой пострадавший, мужчина 1965 года, ведь на него уже совершалось покушение.

Напомним, 22 августа неизвестные с использованием огнестрельного оружия причинили ранения двум местным жителям. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован в лечебное учреждение.

Для раскрытия преступления был введен оперативный план "Сирена".

В то же время, в Национальной ассоциации адвокатов Украины уточнили, что погибшим оказался адвокат.

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