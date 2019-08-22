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Поліція почала розслідування після вбивства адвоката у Кропивницькому

Поліція почала розслідування після вбивства адвоката у Кропивницькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція розслідує вбивство місцевого жителя, якого невідомі розстріляли в Кропивницькому. Для розкриття злочину введено оперативний план "Сирена". Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в області після заяви профільної асоціації про вбивство адвоката в облцентрі, передає УНН.

За даними поліції, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали сьогодні, 22 серпня, близько 11:53.

"Невідомі особи з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого - госпіталізовано до лікувального закладу", - вказали у поліції.

На теперішній час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

"До розкриття злочину також залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. В дію введено оперативний план "Сирена", - додали правоохоронці.

Попередня кваліфікація події, як зазначається, – ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

Раніше у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України повідомили, що у Кропивницькому невідомі вбили адвоката Олександра Іванова, здійснивши з автомобіля обстріл з автоматичної зброї.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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