Поліція почала розслідування після вбивства адвоката у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція розслідує вбивство місцевого жителя, якого невідомі розстріляли в Кропивницькому. Для розкриття злочину введено оперативний план "Сирена". Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в області після заяви профільної асоціації про вбивство адвоката в облцентрі, передає УНН.
За даними поліції, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали сьогодні, 22 серпня, близько 11:53.
"Невідомі особи з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого - госпіталізовано до лікувального закладу", - вказали у поліції.
На теперішній час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
"До розкриття злочину також залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. В дію введено оперативний план "Сирена", - додали правоохоронці.
Попередня кваліфікація події, як зазначається, – ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.
Раніше у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України повідомили, що у Кропивницькому невідомі вбили адвоката Олександра Іванова, здійснивши з автомобіля обстріл з автоматичної зброї.